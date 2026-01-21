Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer

Otterstadt - Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Speyer / Otterstadt (ots)

Vom 19.01. auf den 20.01.2026 kam es im Dienstgebiet der PI Speyer durch unbekannte Täter zu mehreren Diebstählen von Werkzeugen aus Transportern. In Speyer wurde in der Karl-Spindler-Straße, im Holunderweg, in der Großen Greifengasse, am St-Guido-Stifts-Platz und in der Dudenhofer Straße, sowie in Otterstadt in der Alemannenstraße Transporter unterschiedlicher Marken aufgebrochen und darin befindliches Werkzeug gestohlen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beträgt der Gesamtschaden mindestens 52000 Euro.

Zeugen, die in den genannten Bereichen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweis geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell