PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - LKW fährt gegen Brücke

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag (20.01.26) gegen 15:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger LKW-Fahrer die Maxburgstraße in Richtung Neustückweg. Trotz des Durchfahrtsverbots für Fahrzeuge über eine Höhe von 2.70m versuchte dieser unter der Brücke durchzufahren und blieb schließlich daran hängen. An der Brücke entstand geringfügiger Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 13:38

    POL-PDLU: Einbruch in Tennisclub - Hinweise gesucht

    Schifferstadt (ots) - Am Montagabend (19.01.26) um 20:30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen Tennisclub in der Dudenhofener Straße ein, indem er eine Scheibe eintrat. Der Täter entwendete aus der Kasse einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000EUR. Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgenommen. Darauf ist zu erkennen, dass die schlanke Person maskiert war, ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:37

    POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise gesucht

    Mutterstadt (ots) - Am Montagmittag (19.01.26) versuchten bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße einzubrechen. Den Tätern gelang es nicht die Tür aufzuhebeln, welche durch eine Türsicherung besonders gesichert war. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. An der Tür entstand Sachschaden. Wer am Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Birkenstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren