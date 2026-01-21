POL-PDLU: Verkehrsunfall - LKW fährt gegen Brücke

Schifferstadt (ots) - Am Montagabend (19.01.26) um 20:30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen Tennisclub in der Dudenhofener Straße ein, indem er eine Scheibe eintrat. Der Täter entwendete aus der Kasse einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000EUR. Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgenommen. Darauf ist zu erkennen, dass die schlanke Person maskiert war, ...

mehr