POL-PDLU: Verkehrsunfall - LKW fährt gegen Brücke
Schifferstadt (ots)
Am Dienstagnachmittag (20.01.26) gegen 15:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger LKW-Fahrer die Maxburgstraße in Richtung Neustückweg. Trotz des Durchfahrtsverbots für Fahrzeuge über eine Höhe von 2.70m versuchte dieser unter der Brücke durchzufahren und blieb schließlich daran hängen. An der Brücke entstand geringfügiger Sachschaden.
