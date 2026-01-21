PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Tennisclub - Hinweise gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Montagabend (19.01.26) um 20:30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen Tennisclub in der Dudenhofener Straße ein, indem er eine Scheibe eintrat. Der Täter entwendete aus der Kasse einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000EUR. Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgenommen. Darauf ist zu erkennen, dass die schlanke Person maskiert war, eine grüne Jacke mit Kapuze, eine graue Hose, weiß-beige Straßenschuhe sowie schwarze Stoffhandschuhe trug. Hinweise zu der Person nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 13:37

    POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise gesucht

    Mutterstadt (ots) - Am Montagmittag (19.01.26) versuchten bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße einzubrechen. Den Tätern gelang es nicht die Tür aufzuhebeln, welche durch eine Türsicherung besonders gesichert war. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. An der Tür entstand Sachschaden. Wer am Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Birkenstraße ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:53

    POL-PDLU: Speyer / Otterstadt - Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

    Speyer / Otterstadt (ots) - Vom 19.01. auf den 20.01.2026 kam es im Dienstgebiet der PI Speyer durch unbekannte Täter zu mehreren Diebstählen von Werkzeugen aus Transportern. In Speyer wurde in der Karl-Spindler-Straße, im Holunderweg, in der Großen Greifengasse, am St-Guido-Stifts-Platz und in der Dudenhofer Straße, sowie in Otterstadt in der Alemannenstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren