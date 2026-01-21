Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Tennisclub - Hinweise gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Montagabend (19.01.26) um 20:30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen Tennisclub in der Dudenhofener Straße ein, indem er eine Scheibe eintrat. Der Täter entwendete aus der Kasse einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000EUR. Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgenommen. Darauf ist zu erkennen, dass die schlanke Person maskiert war, eine grüne Jacke mit Kapuze, eine graue Hose, weiß-beige Straßenschuhe sowie schwarze Stoffhandschuhe trug. Hinweise zu der Person nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

