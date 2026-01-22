Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen PKW und jugendlichem Fußgänger

Fußgönheim (ots)

Am Donnerstag, 22.01.2026, ereignete sich gegen 07:20 Uhr, in der Hauptstraße in Fußgönheim, unmittelbar beim Bahnübergang, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 16-jährigen Fußgänger. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte der Fußgänger die Hauptstraße und wurde sodann von dem annähernden PKW erfasst. Der 35-jährige PKW Fahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, so dass der Jugendliche vom PKW erfasst und schwer verletzt wurde. Der 16-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Verkehr war für circa 1,5 h deutlich eingeschränkt.

Können Sie weitere Angaben zum Unfallhergang machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Maxdorf unter der E-Mail-Adresse pwmaxdorf@polizei.rlp.de oder unter 06237 / 934-1100 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell