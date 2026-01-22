PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen PKW und jugendlichem Fußgänger

Fußgönheim (ots)

Am Donnerstag, 22.01.2026, ereignete sich gegen 07:20 Uhr, in der Hauptstraße in Fußgönheim, unmittelbar beim Bahnübergang, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 16-jährigen Fußgänger. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte der Fußgänger die Hauptstraße und wurde sodann von dem annähernden PKW erfasst. Der 35-jährige PKW Fahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, so dass der Jugendliche vom PKW erfasst und schwer verletzt wurde. Der 16-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Verkehr war für circa 1,5 h deutlich eingeschränkt.

Können Sie weitere Angaben zum Unfallhergang machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Maxdorf unter der E-Mail-Adresse pwmaxdorf@polizei.rlp.de oder unter 06237 / 934-1100 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiwache Maxdorf
Telefon: 06237-934-1100
E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 14:13

    POL-PDLU: Speyer - Gefährdung des Straßenverkehrs - Geschädigte

    Speyer (ots) - Am Dienstagvormittag, gegen 10:30 Uhr fuhr ein 63-jähriger PKW-Fahrer mit einem silber/grauen Kleinwagen der Marke Peugeot vom Peter-Rosegger-Weg in die Heinkelstraße. Dabei, so beobachteten Zeugen, habe er beinahe mehrere Unfälle verursacht indem er in den Gegenverkehr gefahren sei und entgegenkommende Fahrzeug teilweise über den Gehweg haben ausweichen müssen. An der Einmündung Geibstraße / Am ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:39

    POL-PDLU: Verkehrsunfall - LKW fährt gegen Brücke

    Schifferstadt (ots) - Am Dienstagnachmittag (20.01.26) gegen 15:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger LKW-Fahrer die Maxburgstraße in Richtung Neustückweg. Trotz des Durchfahrtsverbots für Fahrzeuge über eine Höhe von 2.70m versuchte dieser unter der Brücke durchzufahren und blieb schließlich daran hängen. An der Brücke entstand geringfügiger Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:38

    POL-PDLU: Einbruch in Tennisclub - Hinweise gesucht

    Schifferstadt (ots) - Am Montagabend (19.01.26) gegen 22:30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen Tennisclub in der Dudenhofener Straße ein, indem er eine Scheibe eintrat. Der Täter entwendete aus der Kasse einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000EUR. Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgenommen. Darauf ist zu erkennen, dass die schlanke Person maskiert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren