PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mann verschanzt sich mit Axt - Festnahme

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochmittag (21.01.26) gegen 12:20 Uhr rief eine 38-jährige Frau bei der Polizeiinspektion Schifferstadt an und teilte mit, dass sie gerade durch ihren 50-jährigen Nachbarn verbal bedroht werde. Bei Eintreffen der Polizei zog sich der bei der Polizei bereits bekannte 50-Jährige mit einer Axt in der Hand zurück in seine Wohnung und verschanzte sich dort. Nachdem zunächst alle Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert wurden, umstellte die Polizei das Haus mit starken Kräften und sperrte die Bahnhofstraße in diesem Bereich für den Verkehr ab. Nach längerer Verhandlung mit dem Verantwortlichen händigte dieser schließlich die Axt der Polizei aus und ließ sich widerstandlos festnehmen. Im Anschluss wurde er aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls dem Ermittlungsrichter zugeführt. Eine Gefahr für Dritte bestand zu keinem Zeitpunkt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 11:57

    POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen PKW und jugendlichem Fußgänger

    Fußgönheim (ots) - Am Donnerstag, 22.01.2026, ereignete sich gegen 07:20 Uhr, in der Hauptstraße in Fußgönheim, unmittelbar beim Bahnübergang, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 16-jährigen Fußgänger. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte der Fußgänger die Hauptstraße und wurde sodann von dem annähernden PKW erfasst. Der 35-jährige PKW Fahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 14:13

    POL-PDLU: Speyer - Gefährdung des Straßenverkehrs - Geschädigte

    Speyer (ots) - Am Dienstagvormittag, gegen 10:30 Uhr fuhr ein 63-jähriger PKW-Fahrer mit einem silber/grauen Kleinwagen der Marke Peugeot vom Peter-Rosegger-Weg in die Heinkelstraße. Dabei, so beobachteten Zeugen, habe er beinahe mehrere Unfälle verursacht indem er in den Gegenverkehr gefahren sei und entgegenkommende Fahrzeug teilweise über den Gehweg haben ausweichen müssen. An der Einmündung Geibstraße / Am ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:39

    POL-PDLU: Verkehrsunfall - LKW fährt gegen Brücke

    Schifferstadt (ots) - Am Dienstagnachmittag (20.01.26) gegen 15:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger LKW-Fahrer die Maxburgstraße in Richtung Neustückweg. Trotz des Durchfahrtsverbots für Fahrzeuge über eine Höhe von 2.70m versuchte dieser unter der Brücke durchzufahren und blieb schließlich daran hängen. An der Brücke entstand geringfügiger Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren