POL-PDLU: Dudenhofen - Unfall mit hohem Sachschaden

Dudenhofen (ots)

Am Mittwochnachmittag, kurz vor 15 Uhr, fuhr ein 77-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Landauer Straße Richtung Speyer. In einer leichten Rechtskurve übersah er einen ordnungsgemäß geparkten Pkw am Fahrbahnrand und stieß gegen diesen. Aufgrund des Aufpralls wurde der geparkte Pkw um eine ganze Fahrzeuglänge nach vorne von dem eingezeichneten Parkplatz geschoben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, an ihnen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

