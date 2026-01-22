Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen

Verursacher gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 20.01., 02:00 Uhr bis 21.01., 07:06 Uhr parkte eine 21-jährige Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz in der Spitalgasse. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß beim Ein- oder Ausfahren aus dem Parkplatz neben der Beifahrerseite gegen das Fahrzeug der 21-Jährigen, beschädigte dieses und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

