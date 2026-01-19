Polizei Hagen

POL-HA: Gruppe greift 37-jährigen Mann an und flüchtet - die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag (18.01.2026) schlugen bislang unbekannte Täter einen 37-jährigen Mann in der Augustastraße und flüchteten anschließend. Zur Ermittlung der Täter bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Um circa 16.20 Uhr hielt sich der 37-Jährige mit seinem Hund in der Södingstraße auf, als er mit mehreren unbekannten Männern in Streit geriet. Die Männer griffen ihn im weiteren Verlauf an und hatten laut Aussage des Opfers ein Messer sowie eine Eisenstange dabei. Er versuchte zu flüchten. Zeitgleich befanden sich zwei Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in der Nähe und beobachteten, wie eine Gruppe Männer den 37-Jährigen angriff. Couragiert gingen die Mitarbeiterin und der Mitarbeiter des Rettungsdienstes auf die Gruppe zu und unterbanden damit die Schlägerei. Beim Anblick der Zeugen ergriffen die Täter die Flucht in Richtung Augustastraße. Anschließend kümmerten sich die beiden Einsatzkräfte um den leichtverletzten Mann.

Polizeibeamte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet um Zeugenhinweise zu den bislang unbekannten, als südländisch beschriebenen Tätern. Zeugen können jederzeit unter der Rufnummer 02331 986 2066 Angaben tätigen. (rst)

