Polizei Hagen

POL-HA: 51-Jähriger fährt 29-jährigen Mann in Altenhagen an und flüchtet - Zusammenarbeit zwischen Polizei Hagen und Polizei Märkischer Kreis führt zu Untersuchungshaftbefehl

Hagen/Iserlohn (ots)

Ein 51-jähriger Mann fuhr am Samstagabend (17.01.2026) in Altenhagen nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden einen 29-jährigen Mann an und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Gegen 21.20 Uhr bog der 51-Jährige mit einem Renault von der Boeler Straße aus nach links in die Alexanderstraße ab. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er beim Abbiegen die Kontrolle über sein Auto und kollidierte frontal mit dem Citroen des 29-Jährigen. Nachdem dieser ausgestiegen war, setzte der 51-Jährige sein Fahrzeug zurück und flüchtete vom Unfallort. Dabei lud er den 29-Jährigen auf seine Motorhaube auf. Nach einigen Metern fiel der Mann auf die Straße und verletzte sich dabei leicht. Zeugen hatten sich das Kennzeichen des Unfallverursachers gemerkt und den eingesetzten Polizisten mitgeteilt. Sofort eingeleitete Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen, bei denen die Hagener Polizei intensiv durch Beamte der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis unterstützt wurde, führten nach Iserlohn. Dort trafen Polizisten den 51-jährigen Fahrer des Renault an. Der Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss und zeigte einen gefälschten Ausweis vor. Weiterhin griff er die Beamten an, indem er sie zur Seite stieß und leistete Widerstand, als sie ihm Handschellen anlegten. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wurde der 51-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, noch am Sonntagnachmittag (18.01.2026) einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ. Das Verkehrskommissariat des Polizeipräsidiums Hagen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

