POL-HA: 74-jährige Fußgängerin wird angefahren und muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine 74-jährige Fußgängerin eilte am Freitagmittag (16.01.2026) zum Bus, lief über die Fahrbahn der Alexanderstraße und wurde von einem Auto erfasst. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Frau war um 12 Uhr zu Fuß auf der Alexanderstraße in Richtung Brinkstraße unterwegs. Sie beabsichtigte, die Brinkstraße im Kreuzungsbereich zu überqueren. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein VW Tiguan bei grünzeigender Ampel über die Kreuzung und stieß dabei gegen die Seniorin, die unvermittelt auf die Straße getreten war. Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzte die 74-Jährige zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Polizeibeamte nahmen den Unfall auf. Dabei erklärte die Seniorin, dass sie es eilig hatte und ihren Bus bekommen wollte. Sie habe beim Überqueren der Fahrbahn nicht auf den Verkehr geachtet. Durch alarmierte Rettungskräfte wurde sie zunächst vor Ort behandelt und anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

