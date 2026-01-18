PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in ein Autohaus und Diebstähle an Neuwagen

Hagen (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 23:50 Uhr, wurde die Hagener Polizei über die Auslösung eines Einbruchalarms bei einem Autohändler im Lennetal, in der Feldmühlenstraße, informiert. Da nicht auszuschließen war, dass sich Täter noch auf dem Firmengelände oder im Gebäude, sowie im unmittelbaren Umfeld verborgen hielten, wurde neben weiteren Polizeikräften auch ein Diensthund eingesetzt. Trotz der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnten keine Täter aufgegriffen werden. Die Kräfte vor Ort bestätigten einen Einbruch in den Werkstattbereich des Autohändlers. Zudem wurden im Rahmen der Absuche des Geländes sechs Neuwagen festgestellt, an denen Anbauteile entwendet wurden. Die genaue Schadenshöhe konnte zum Einsatzzeitpunkt nicht genannt werden. Sie wird jedoch auf einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Kripo ermittelt nun wegen des Einbruchs und der Diebstähle an den Fahrzeugen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (ao)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

