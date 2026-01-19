PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer schlägt Café-Mitarbeiter mit Glasflasche

Hagen-Mitte (ots)

Ein 45-Jähriger randalierte am Samstag (17.01.2026) in einem Café in der Körnerstraße und griff einen Mann mit einer Glasflasche an, der leicht verletzt wurde. Der 45-Jährige erschien um etwa 16.30 Uhr in dem Café und randalierte. Ein 53-jähriger Mitarbeiter forderte den Mann auf, zu gehen. Der Randalierer kam der Aufforderung nicht nach, stattdessen griff er den Mitarbeiter mit einer Glasflasche an und schlug ihm mit dieser ins Gesicht. Anschließend beschädigte der 45-Jährige mehrere Getränkekästen im Lager des Lokals. Einsatzkräfte der Polizei wurden alarmiert, trafen alle Beteiligten an und klärten die Situation vor Ort. Der 53-Jährige, der mit der Flasche angegriffen wurde, wies leichte Verletzungen im Gesicht auf. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 08:01

    POL-HA: Einbruch in ein Autohaus und Diebstähle an Neuwagen

    Hagen (ots) - In der Nacht zu Sonntag, gegen 23:50 Uhr, wurde die Hagener Polizei über die Auslösung eines Einbruchalarms bei einem Autohändler im Lennetal, in der Feldmühlenstraße, informiert. Da nicht auszuschließen war, dass sich Täter noch auf dem Firmengelände oder im Gebäude, sowie im unmittelbaren Umfeld verborgen hielten, wurde neben weiteren Polizeikräften auch ein Diensthund eingesetzt. Trotz der ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 07:53

    POL-HA: Autotür beim Öffnen gegen anderen Pkw gestoßen - Verursacher fährt davon

    Hagen (ots) - Am Samstag gegen 17:35 Uhr befand sich eine 40-jährige Hagenerin mit ihrem Mazda Pkw auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Hagen Vorhalle, in der Weststraße. Sie saß zusammen mit einer 27-jährigen Hagenerin in ihrem Pkw, während ein anderes Fahrzeug links neben ihnen einparkte. Der Beifahrer des anderen Pkw stieß beim Öffnen der ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 08:59

    POL-HA: Versuchter Einbruch in Handelskette in Hagen

    Hagen (ots) - In der Nacht zum 17.01.2026 versuchten Unbekannte, in eine Filiale der Einzelhandelskette in Hagen einzubrechen. Die Täter wählten dabei eine Tür auf einem Parkdeck als Zugangspunkt, doch der Alarm, der durch die gesicherte Tür ausgelöst wurde, verhinderte den erfolgreichen Einbruch. Der Sicherheitsdienst wurde sofort informiert und alarmierte die Polizei. Bei den anschließenden Ermittlungen konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren