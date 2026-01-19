POL-HA: Randalierer schlägt Café-Mitarbeiter mit Glasflasche
Hagen-Mitte (ots)
Ein 45-Jähriger randalierte am Samstag (17.01.2026) in einem Café in der Körnerstraße und griff einen Mann mit einer Glasflasche an, der leicht verletzt wurde. Der 45-Jährige erschien um etwa 16.30 Uhr in dem Café und randalierte. Ein 53-jähriger Mitarbeiter forderte den Mann auf, zu gehen. Der Randalierer kam der Aufforderung nicht nach, stattdessen griff er den Mitarbeiter mit einer Glasflasche an und schlug ihm mit dieser ins Gesicht. Anschließend beschädigte der 45-Jährige mehrere Getränkekästen im Lager des Lokals. Einsatzkräfte der Polizei wurden alarmiert, trafen alle Beteiligten an und klärten die Situation vor Ort. Der 53-Jährige, der mit der Flasche angegriffen wurde, wies leichte Verletzungen im Gesicht auf. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (rst)
