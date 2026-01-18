Polizei Hagen

POL-HA: Autotür beim Öffnen gegen anderen Pkw gestoßen - Verursacher fährt davon

Hagen (ots)

Am Samstag gegen 17:35 Uhr befand sich eine 40-jährige Hagenerin mit ihrem Mazda Pkw auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Hagen Vorhalle, in der Weststraße. Sie saß zusammen mit einer 27-jährigen Hagenerin in ihrem Pkw, während ein anderes Fahrzeug links neben ihnen einparkte. Der Beifahrer des anderen Pkw stieß beim Öffnen der Beifahrertür gegen den vorderen Kotflügel des Mazda. Die Fahrerin des anderen Pkw und der verursachende Beifahrer wurden daraufhin von der Geschädigten auf den Schaden angesprochen. Beide zeigten jedoch keinerlei Interesse und fuhren von der Unfallörtlichkeit weg. Die Geschädigte suchte anschließend eine Polizeiwache auf und meldete den Vorfall. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gefertigt. Der entstandene Sachschaden liegt etwa im unteren dreistelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat geführt. (ao)

