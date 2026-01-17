PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in Handelskette in Hagen

Hagen (ots)

In der Nacht zum 17.01.2026 versuchten Unbekannte, in eine Filiale der Einzelhandelskette in Hagen einzubrechen. Die Täter wählten dabei eine Tür auf einem Parkdeck als Zugangspunkt, doch der Alarm, der durch die gesicherte Tür ausgelöst wurde, verhinderte den erfolgreichen Einbruch. Der Sicherheitsdienst wurde sofort informiert und alarmierte die Polizei. Bei den anschließenden Ermittlungen konnten keine Hinweise darauf gefunden werden, dass die Täter das Ladeninnere betreten hatten. Weitere Ermittlungen der Polizei, die zur Aufklärung des versuchten Einbruchs führen sollen, laufen noch. (Th.St)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

