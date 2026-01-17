Polizei Hagen

POL-HA: Brand in Vorhalle - Kriminalpolizei ermittelt

Hagen (ots)

Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, geriet eine mobile Toilettenkabine in der Brüninghausstraße in Vorhalle in Brand. Der Feuerwehreinsatz verhinderte Schlimmeres, sodass kein größerer Schaden entstand. Neben der Toilettenkabine wurde auch der Zaun einer angrenzenden Firma leicht beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Aufgrund von Hinweisen auf mögliche Täter hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.(Th.St.)

