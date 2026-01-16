PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Zeugen nach Taschendiebstahl in Hasper Drogeriemarkt gesucht - Unbekannter stiehlt 88-jähriger Frau das Portemonnaie

Hagen-Haspe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl einer 88-jährigen Frau am Donnerstagvormittag (15.01.2026) in einem Drogeriegeschäft in Haspe die Geldbörse aus der Handtasche. Die Seniorin hielt sich zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr in dem Laden in der Kölner Straße auf. Als sie an der Kasse ihre Geldbörse aus der Handtasche hervorholen wollte, stellte sie den Diebstahl fest. Neben einer niedrigen, dreistelligen Summe Bargeld befanden sich diverse Dokumente und eine EC-Karte in dem Portemonnaie. Die Kripo ermittelt nun wegen des Taschendiebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

