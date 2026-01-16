Polizei Hagen

POL-HA: Leichter Verkehrsunfall offenbart Auto-Diebstahl

Hagen-Mitte (ots)

In Wehringhausen stießen am Donnerstag (15.01.2026) zwei Autos gegeneinander. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass einer der Unfallwagen als gestohlen gemeldet worden war und es sich bei den Fahrzeugpapieren um Fälschungen handelt.

Die Beamten wurden morgens in die Augustastraße gerufen, nachdem sich dort auf Höhe der Hausnummer 9 um etwa 9.30 Uhr ein Unfall zwischen einem Seat Leon und einem VW Touran ereignet hatte. Der 75-jährige Seat-Fahrer beabsichtigte, seine Fahrt vom Fahrbahnrand in Richtung Bergischer Ring fortzusetzen und stieß dabei gegen den VW eines 44-Jährigen, der sich von hinten genähert hatte. Es entstand ein leichter Schaden an beiden Autos.

Als die hinzugerufenen Polizeibeamten den Unfall aufnahmen, stellten sie fest, dass der VW Touran als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem erwiesen sich die Fahrzeugdokumente als Fälschungen und die Kennzeichen waren nicht für das Fahrzeug zugelassen. Weiterhin ermittelten die Beamten, dass es sich bei dem VW Touran um ein Auto eines Mietwagenunternehmens handelt. Der 44-jährige Fahrer erklärte, dass er den Wagen erst kürzlich erworben hatte und bereits Unstimmigkeiten in den Fahrzeugdokumenten aufgefallen waren.

Die Einsatzkräfte stellten den VW Touran, die Dokumente, Fahrzeugschlüssel sowie Kennzeichen als Beweismittel in dem eingeleiteten Strafverfahren sicher. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell