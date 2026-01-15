Polizei Hagen

POL-HA: Schulwegsicherung durch Schwerpunktdienst: Kontrollen an Schule - Mehrere Verstöße festgestellt, Fahrzeug sichergestellt

Bild-Infos

Download

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Donnerstag (15.01.2026) führten Beamtinnen und Beamte des Schwerpunktdienstes gemeinsam mit Kräften der Polizeiwache Haspe in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr Kontrollen im Rahmen der Schulwegsicherung an der Emil-Schumacher-Schule durch.

Im Rahmen der Überprüfungen stellten die Einsatzkräfte mehrere Verkehrsverstöße fest. Dazu gehörten zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht durch Fahrzeugführer sowie drei Ordnungswidrigkeiten aufgrund fehlender Kindersicherung. Darüber hinaus wurden drei Ordnungswidrigkeiten wegen Parkens in der Hol- und Bringzone vor der Schule geahndet.

Während der Kontrollmaßnahmen wurde zudem ein Fahrzeug angehalten, bei dem der Fahrzeugführer keinen legalen Besitz am Fahrzeug nachweisen konnte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Begleitend führten die Einsatzkräfte zahlreiche Bürgergespräche mit Eltern. Die Polizei setzt die Schulwegsicherung auch weiterhin fort und appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere im Umfeld von Schulen besonders aufmerksam und rücksichtsvoll zu fahren. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell