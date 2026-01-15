PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Hagener bei Unfall leicht verletzt - Autos stoßen im Kreuzungsbereich zusammen

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch (14.01.) kam es gegen 15.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Bebelstraße zum Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 25-jähriger Hagener mit seinem VW auf der Hofstraße unterwegs und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort stieß der Mann mit einem 22-jährigen MG-Fahrer zusammen, der aus Sicht des 25-Jährigen von rechts kam. Bei dem Unfall verletzte sich der VW-Fahrer leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. (arn)

