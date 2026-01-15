Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Fußgänger beim Abbiegen übersehen - Polizei gibt Hinweise zu "Sicherheit durch Sichtbarkeit"

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwochmorgen (13.01.2026) übersah ein 61-jähriger Autofahrer zwei Fußgänger, die in Haspe eine Straße überquerten. Sie wurden angefahren und erlitten leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich um etwa 8.30 Uhr, als der 61-Jährige mit seinem Citroen C4 auf der Hestertstraße in Richtung Heilig-Geist-Straße fuhr. Er beabsichtigte, nach links auf die Leimstraße abzubiegen. Bei grüner Ampel bog er ab und übersah nach eigenen Angaben die beiden Fußgänger, die zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn in Richtung Heilig-Geist-Straße überquerten. Er fuhr die 24-jährige Lünerin und den 25-jährigen Hagener bei geringem Tempo an und verletzte sie dadurch leicht. Der Senior hielt seinen Wagen an und kümmerte sich um die beiden, die eine ärztliche Behandlung jedoch ablehnten. Die Beifahrerin meldete das Geschehen zudem richtigerweise der Polizei, die den Unfall aufnahm.

Die Polizei möchte diesen Unfall zum Anlass nehmen, um auf "Sicherheit durch Sichtbarkeit" für Fußgänger hinzuweisen:

Tragen Sie möglichst keine dunkle Kleidung, sondern kleiden Sie sich hell, wenn Sie zu Fuß, joggend oder auf dem Rad unterwegs sind. Noch wirksamer sind reflektierende Materialien - eingearbeitet in die Kleidung oder zusätzlich als Reflexbänder oder "Blinkies". Benutzen Sie vorhandene Überwege, um die Straße sicher zu überqueren! Ein kleiner Umweg kann Leben retten! Seien Sie aufmerksam und beobachten Sie den Verkehr! Verlassen Sie sich nicht darauf, gesehen zu werden! (rst)

