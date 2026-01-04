Kreisfeuerwehrverband Stormarn

FW-Stormarn: Grönwohld: Feuer in Einfamilienhaus

Travenbrück (ots)

Am heutigen Sonntagabend gegen 18.50 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Grönwohld, Lütjensee und Großhansdorf zu einem Brand in einem Einfamilienhaus alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Erdgeschoss in Vollbrand und griff bereits auf das 1. Obergeschoss und den Dachstuhl über. Die zuerst eintreffenden Kräfte leiteten umgehend die Menschenrettung sowie die Brandbekämpfung ein. Eine Person konnte aus dem Gebäude gerettet werden, eine weitere Person erlitt Verletzungen. Beide Betroffenen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Derzeit sind mehrere Feuerwehren aus der Umgebung im Einsatz. Insgesamt befinden sich rund 120 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Die Brandbekämpfung dauert weiterhin an, der Einsatz wird sich voraussichtlich bis in die späten Nachtstunden hinziehen.

Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Informationen folgen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.

