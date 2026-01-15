Polizei Hagen

POL-HA: Ehemaliges Paar erhält wechselseitige Anzeige nach häuslicher Gewalt

Hagen-Eilpe (ots)

Ein ehemaliges Paar stritt sich am Mittwoch (14.01.) gegen 18.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Eilpe so stark, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Eine Hagenerin, die in der Vergangenheit bereits mehrfach Opfer von häuslicher Gewalt wurde, wählte den Notruf der Polizei. Sie erzählte den Einsatzkräften, dass ihr ehemaliger Lebensgefährte sie zunächst beleidigt, gedemütigt und im weiteren Verlauf gewürgt habe. Der Mann habe sie darüber hinaus zu Boden gestoßen, bespuckt und an den Haaren gezogen. Die Frau habe sich dann gegen den Übergriff körperlich zur Wehr gesetzt. Der Hagener hingegen erzählte einer Streifenwagenbesatzung, dass seine Ex-Partnerin ohne Grund angefangen habe, ihn zu provozieren. Zunächst sei der Streit verbal verlaufen, dann jedoch habe sie ihm mit der Faust in das Gesicht geschlagen und mit einem Handy auf den Hinterkopf. Mit den Worten "Jetzt wirst du was erleben, ich rufe die Polizei", habe sie dann den Notruf gewählt. Während des Telefonates habe sie ihm in die Genitalien getreten. Der Hagener habe beabsichtigt, die Wohnung zu verlassen. Die Tür sei jedoch abgeschlossen gewesen. Der Mann wurde der Wohnung verwiesen, er erhielt ein 14-tägiges Rückkehrverbot. Die Einsatzkräfte fertigten aufgrund der wechselseitigen Angriffe zwei Strafanzeigen. (arn)

