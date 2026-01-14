PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebe "auf der Durchreise" festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

In der Innenstadt nahmen Polizeibeamte am Dienstag (13.01.2026) zwei Männer fest, die nicht in Deutschland gemeldet sind und Parfüm in einer Drogerie stahlen.

Die beiden Männer begaben sich um circa 16.30 Uhr in die Drogerie an der Hohenzollernstraße. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie die Männer durch das Geschäft gingen, hochwertige Parfüms aus den Regalen nahmen und in Tüten verstauten. Als sie das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen, verlassen wollten, stoppten die Detektive die Männer. Sie meldeten den Vorfall der Polizei. Die vor Ort eingetroffenen Beamten kontrollierten und befragten die Tatverdächtigen. Da die beiden Männer nicht in Deutschland gemeldet sind und angaben, nur "auf der Durchreise" zu sein, nahmen die Beamten das Duo aufgrund von Fluchtgefahr vorläufig fest. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen

