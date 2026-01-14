PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Hagener kann Polizisten nach Unfall keinen Führerschein vorlegen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Als ein 38-jähriger Mann aus Kirchhundem am Dienstag (13.01.) gegen 21 Uhr von der Rehstraße aus kommend an einer Einmündung nach rechts abbiegen wollte, geriet der VW-Fahrer nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zu weit auf den linken Fahrstreifen. Hier touchierte er den Audi eines 55-Jährigen. Der Hagener war zu dieser Zeit auf der Rehstraße in Richtung der Wehringhauser Straße mit dem Auto unterwegs. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, die beiden Männer blieben unverletzt. Als Polizisten den Unfall aufnahmen, konnte der 55-Jährige den Beamten keinen Führerschein vorzeigen. Er gab an, dass er einen älteren Führerschein besitze, den er jedoch verlegt habe. Es ergab sich der Verdacht, dass der Audi-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Ihm wurde die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. Ein Familienangehöriger des Mannes kümmert sich um die Versetzung des Autos. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige gegen den 55-Jährigen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

