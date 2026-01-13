Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach drei Tatverdächtigen eines Schmuckdiebstahls

Hagen (ots)

Die Polizei fahndet derzeit nach drei Männern, die im Oktober 2025 in einem Hohenlimburger Juweliergeschäft Schmuck stahlen. Das Trio begab sich am 22.10.2025 um etwa 13 Uhr in den Juwelier an der Straße "Auf dem Lölfert" und entwendete einen goldenen Herrenring sowie eine Kette. Anschließend liefen die drei Unbekannten aus dem Laden und flüchteten mit einem abgestellten Auto.

Videoaufzeichnungen aus dem Juwelier haben die Tat aufgenommen. Nun wird öffentlich nach den drei Männern gefahndet. Unter folgendem Link finden Sie die Fahndungsfotos: https://polizei.nrw/fahndung/191373.

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Männern oder deren Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 02331 986 2066 entgegen. (rst)

