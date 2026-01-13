PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: 14-Jährige wird angefahren und leicht verletzt - Fahrerin oder Fahrer ist unbekannt

Hagen-Haspe (ots)

Eine 14-jährige Jugendliche wurde am Montagabend (12.01.2026) in Haspe von einer bislang unbekannten Fahrerin oder einem unbekannten Fahrer touchiert, der das Mädchen verletzt zurückließ. Die Jugendliche musste ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt derzeit nach dem flüchtigen Unfallverursacher.

Um etwa 18 Uhr lief die 14-Jährige auf der Tillmannstraße in Richtung "Büddinghardt". Sie überquerte die Fahrbahn an der Einmündung zu "Am Hasper Bahnhof" bei grün zeigender Fußgängerampel, als ein grauer VW von der Tillmansstraße nach links auf die Büddingstraße abbog und gegen sie stieß. Die Jugendliche wurde auf die Motorhaube aufgeladen und fiel anschließend zu Boden. Sie stand auf und sah, dass der VW angehalten hatte, seine Fahrt jedoch nach wenigen Sekunden in Richtung Büddingstraße fortsetzte. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern oder eine Schadensregulierung einzuleiten.

Bei dem Unfallauto könnte es sich um ein älteres Modell eines VW Golf in der Farbe Grau handeln. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 mit Hinweisen zu melden. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren