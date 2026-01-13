Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Haspe - Wohnung durchwühlt

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag (12.01.2026) riefen Anwohner die Polizei in die Voerder Straße. Dort brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 16:30 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im ersten Obergeschoss auf. Das Schließblech war verbogen und in der Wohnung waren Schubladen und Schränke durchwühlt. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Ein Anwohner berichtete jedoch, dass er gegen 12 Uhr Männerstimmen im Hausflur vernommen habe. Dabei könnte es sich um einen ersten Hinweis auf die Täter und die Tatzeit handeln. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

