Polizei Hagen

POL-HA: Ex-Freund sucht Hagenerin auf - Wohnung stark verwüstet, Laminat stellenweise herausgerissen

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag (12.01.) wählte eine Hagenerin gegen 18.40 Uhr den Notruf der Polizei. Sie berichtete, dass ihr Ex-Freund ihre Wohnung in Altenhagen aufgesucht und stark verwüstet habe. Aus Angst flüchtete die Frau sich zu Freunden. Polizisten, die an der Wohnung der Hagenerin eintrafen, bot sich eine schwer beschädigte Inneneinrichtung. Im Wohnzimmer waren das Laminat teilweise vom Boden und Tapeten von der Wand gerissen. In der angrenzenden Küche befanden sich augenscheinlich Ketchupflecken an der Wand. Die Frau berichtete, dass ihr Ex-Freund bei ihr klingelte und um einen Kaffee bat, da seine Küche derzeit nicht funktionsfähig sei. Nachdem sie ihm einen Kaffee gemacht hatte und ihn im weiteren Verlauf gefragt habe, wann er ihre Wohnung wieder verlässt, sei der 40-Jährige plötzlich ausgerastet. Er habe sie dabei bedroht. Nachdem die Hagenerin aus der Wohnung flüchtete, habe er ihr Zuhause verwüstet. Die Einsatzkräfte konnten den 40-Jährigen weder vor Ort noch an seiner eigenen Anschrift antreffen. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen Bedrohung und Sachbeschädigung. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

