POL-RTK: Fenster aufgehebelt und Wohnhaus durchsucht +++ Eingangstür eingetreten +++ Von der Straße abgekommen

1. Fenster aufgehebelt und Wohnhaus durchsucht, Taunusstein-Bleidenstadt, Sperberweg, Mittwoch, 12.11.2025, 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag haben Einbrecher in Taunusstein-Bleidenstadt zugeschlagen. Zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr hebelten sie ein Erdgeschossfenster des im Sperberweg gelegenen Wohnhauses auf, um anschließend die Wohnräume zu betreten und zu durchsuchen. Letztlich gelangten sie so an Bargeld, Schmuck sowie eine Handtasche und suchten damit das Weite.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Eingangstür eingetreten,

Idstein-Walsdorf, Am Borngraben, Mittwoch, 12.11.2025, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag hat eine unbekannte Person im Idsteiner Stadtteil Walsdorf die Eingangstür eines Wohnhauses eingetreten. Am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr stellten die Hausbewohner aus der Straße "Am Borngraben" fest, dass der Glaseinsatz von Unbekannten, wohl durch einen Fußtritt, beschädigt worden war. Rund eine halbe Stunde zuvor war die Tür noch unbeschädigt gewesen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro, Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Von der Straße abgekommen,

Schlangenbad, Hausen v. d. Höhe, Mittwoch, 12.11.2025, 22:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend ist ein Autofahrer bei Hausen v. d. Höhe von der Straße abgekommen und verunfallt. Gegen 22:30 Uhr war der 32-jährige Mann aus Mörfelden-Walldorf mit seinem Mazda MX-5 auf der Landesstraße 3037 von Bärstadt nach Hausen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Mann aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Nach einer Kollision mit einem Baum kam er in einem Waldstück zum Stillstand. Der 32-Jährige kam in der Folge zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Sein Pkw, an dem ein Schaden von etwa 8.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

