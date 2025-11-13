PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 20-Jährigen aus Taunusstein

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Die am Dienstag, dem 11.11.2025 veröffentlichte Suche nach einem 20-Jährigen aus Taunusstein-Hahn wird hiermit zurückgenommen. Der zwischenzeitlich Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell