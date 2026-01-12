Polizei Hagen

POL-HA: Frau beschädigt Autos und verletzt Polizistin bei Widerstand

Hagen-Wehringhausen (ots)

Im Bereich der Augustastraße randalierte eine Frau am Samstag (10.01.) derart stark, dass mehrere Zeugen die Polizei verständigten. Die 35-Jährige beschädigte gegen 8 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Außenspiegel an zwei Autos. An einem Fahrzeug waren zudem Kratzer an der Fahrertür erkennbar. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, drehte sich die Frau sofort weg, verbarg ihre Hände in der Jacke und bewegte sich zügig von den Beamten weg. Auf Ansprache reagierte sie unmittelbar verbal aggressiv, schrie und zeigte sich nicht einsichtig. Ein geordnetes Gespräch war mit der 35-Jährigen nicht möglich. Sie sperrte sich gegen die Maßnahmen und wollte sich diesen immer wieder entziehen. Während der Widerstandshandlung griff die Frau gezielt nach den Fingern einer Polizistin und verletzte sie dabei. Die Randaliererin musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Trotz einsatzbegleitender und deeskalierender Kommunikation durch die Einsatzkräfte beruhigte sich die 35-Jährige nicht. Sie musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Dort verweigerte sie jegliche Vortests (Alkohol und Drogen). Die Beamten fertigten Strafanzeigen aufgrund der begangenen Sachbeschädigungen und eine Anzeige aufgrund der Widerstandshandlungen. (arn)

