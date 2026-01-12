POL-HA: Verkehrsunfall mit Bus: drei leichtverletzte Personen
Hagen-Mitte (ots)
In der Körnerstraße ereignete sich am Freitag (09.01.2026) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Audi in einen Linienbus fuhr. Drei Personen wurden leicht verletzt.
Der 68 Jahre alte Fahrer des Audi Q5 war um circa 13.30 Uhr auf der Körnerstraße in Richtung Eckeseyer Straße unterwegs. Rechts neben ihm fuhr ein Linienbus auf einer Busspur. Auf Höhe der Grabenstraße bog der 68-jährige Breckerfelder nach rechts ab, ohne den geradeausfahrenden Bus zu berücksichtigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden der 48-jährige Busfahrer sowie zwei Fahrgäste im Alter von 20 und 28 Jahren leicht verletzt. Zudem wiesen der Audi und der Bus starke Schäden auf. Der Audi musste aufgrund starker Deformationen an der Front abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfall und seiner Ursache werden nun vom Verkehrskommissariat bearbeitet. (rst)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell