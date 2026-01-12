Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Bus: drei leichtverletzte Personen

Hagen-Mitte (ots)

In der Körnerstraße ereignete sich am Freitag (09.01.2026) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Audi in einen Linienbus fuhr. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Der 68 Jahre alte Fahrer des Audi Q5 war um circa 13.30 Uhr auf der Körnerstraße in Richtung Eckeseyer Straße unterwegs. Rechts neben ihm fuhr ein Linienbus auf einer Busspur. Auf Höhe der Grabenstraße bog der 68-jährige Breckerfelder nach rechts ab, ohne den geradeausfahrenden Bus zu berücksichtigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden der 48-jährige Busfahrer sowie zwei Fahrgäste im Alter von 20 und 28 Jahren leicht verletzt. Zudem wiesen der Audi und der Bus starke Schäden auf. Der Audi musste aufgrund starker Deformationen an der Front abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfall und seiner Ursache werden nun vom Verkehrskommissariat bearbeitet. (rst)

