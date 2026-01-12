Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Männer inszenieren Notfall in Geschäft und stehlen Bargeld - wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstagnachmittag (10.01.2026) inszenierten zwei bislang unbekannte Männer einen Notfall in einem Bekleidungsgeschäft an der Enneper Straße. Sie betraten den Laden um etwa 15 Uhr und teilten sich im Geschäft auf. Einer der Männer schrie plötzlich im hinteren Bereich des Geschäfts und klagte über starke Bauchschmerzen. Mitarbeiterinnen eilten zu ihm, wollten Hilfe leisten und einen Rettungswagen rufen. Gleichzeitig rief eine Kundin aus dem vorderen Teil des Geschäfts, dass ein Mann die Kasse aufbricht und Geld aus der Kassette entnimmt. Die Frauen liefen daraufhin zum Kassenbereich. Die beiden Täter flüchteten derweil aus dem Laden. Einer der Männer nutzte eine Unterführung auf Höhe der Hausnummer 79. Trotz einer Nahbereichsfahndung trafen die eingesetzten Beamten keine Tatverdächtigen mehr an.

Zu den beiden Männern liegen folgende Beschreibungen vor: Der erste Täter hatte dunkle Haare und dunklere Haut, einen ungepflegten Bart und war bekleidet mit einer Jogginghose. Der zweite ist etwa 1,80 Meter groß, hatte ebenfalls dunklere Haut, einen ungepflegten Bart, war bekleidet mit einer Mütze, einer dunklen Jacke, Jeans und trug einen Rucksack. Zudem hatte er eine Brechstange bei sich.

Die Polizei ermittelt nach den Tätern und bittet hierfür um Zeugenhinweise: Wer hat die Tat oder die Flucht der zwei Männer beobachtet? Wer kann Angaben zu den Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei Hagen jederzeit unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell