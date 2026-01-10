Polizei Hagen

POL-HA: Beziehungsstreit mit rechtlichen Folgen

Hagen (ots)

In der gestrigen Nacht, gegen 23:00 Uhr, verständigte das Personal einer Gaststätte in Hagen die Polizei und teilte mit, dass es zu lauten verbalen Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sei und Schlimmeres befürchtet wird. Den eintreffenden Beamten wurde geschildert, dass das Pärchen bereits am frühen Abend das Lokal betreten haben. Im Laufe des Abends habe der Mann sehr viel Alkohol konsumiert und wurde verhaltensauffällig. Unter anderem habe er sich bereits im Laden übergeben. Nachdem er seine Freundin zur Toilette verfolgt habe, entschieden sich die Mitarbeiter die Polizei zu alarmieren. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab er zunächst falsche Personalien an. Grund dafür war wohl ein offener Haftbefehl, dem er so entgehen wollte. Gegen die anschließende Festnahme wehrte sich der Mann erheblich, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Anschließend wurde der Festgenommene in eine Arrestzelle verbracht. Den Mann erwartet aufgrund des Haftbefehls eine längere Haftstrafe. Darüber hinaus weitere Strafanzeigen wegen Körperverletzung gegenüber der Freundin und Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. (Th.St)

