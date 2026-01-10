PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Beziehungsstreit mit rechtlichen Folgen

Hagen (ots)

In der gestrigen Nacht, gegen 23:00 Uhr, verständigte das Personal einer Gaststätte in Hagen die Polizei und teilte mit, dass es zu lauten verbalen Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sei und Schlimmeres befürchtet wird. Den eintreffenden Beamten wurde geschildert, dass das Pärchen bereits am frühen Abend das Lokal betreten haben. Im Laufe des Abends habe der Mann sehr viel Alkohol konsumiert und wurde verhaltensauffällig. Unter anderem habe er sich bereits im Laden übergeben. Nachdem er seine Freundin zur Toilette verfolgt habe, entschieden sich die Mitarbeiter die Polizei zu alarmieren. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab er zunächst falsche Personalien an. Grund dafür war wohl ein offener Haftbefehl, dem er so entgehen wollte. Gegen die anschließende Festnahme wehrte sich der Mann erheblich, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Anschließend wurde der Festgenommene in eine Arrestzelle verbracht. Den Mann erwartet aufgrund des Haftbefehls eine längere Haftstrafe. Darüber hinaus weitere Strafanzeigen wegen Körperverletzung gegenüber der Freundin und Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. (Th.St)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 08:23

    POL-HA: Schlägerei in Hagener Innenstadt

    Hagen (ots) - Auf offener Straße, am Märkischen Ring, ist in der vergangenen Nacht, gegen 01:29 Uhr, eine Schlägerei gemeldet worden. Mehrere Zeugen berichteten von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Bei Eintreffen der Polizei waren bereits mehrere Personen in Taxen gestiegen oder hatten sich zu Fuß von der Tatörtlichkeit entfernt. Sowohl das Taxi als auch einige Personen konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren