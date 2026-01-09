PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Überraschend hohe Stromrechnung - Bewohner bezieht Strom von Nachbarn mittels Verlängerungskabel

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einem Einsatz am Mittwoch (07.01.2026) stellten Polizeibeamte fest, dass ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Dreieckstraße widerrechtlich den Strom einer anderen Wohnpartei nutzte. Hierfür hatte der 47-jährige Bewohner ein Verlängerungskabel an eine Steckdose im Kellerraum seiner Nachbarn angeschlossen und das Kabel durch ein Fenster in seine Wohnung gelegt. Der 47-Jährige wurde durch die Einsatzkräfte mit dem Umstand konfrontiert. Er gab an, dass er hierfür die Erlaubnis der Nachbarn eingeholt hatte.

Als die Beamten die betroffenen Nachbarn befragten, erklärten diese, nichts darüber zu wissen und keine derartige Mitnutzung ihres Stroms erlaubt zu haben. Sie hätten sich jedoch bereits gewundert, warum die Stromrechnung so hoch sei. Vor Ort konnten die Beamten nicht ermitteln, wie lange der 47-Jährige den Strom widerrechtlich bezogen hatte und wie hoch der finanzielle Schaden ist. Die eingesetzten Polizisten fertigten eine Anzeige und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Die Beamten ermitteln nun wegen des Tatvorwurfs "Entziehung elektrischer Energie". (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

