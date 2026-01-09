Polizei Hagen

POL-HA: Frau stiehlt im Beisein ihres Sohnes Spielzeug aus Supermarkt

Hagen (ots)

Der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Freiligrathstraße beobachtete am Donnerstagnachmittag (08.01.2026) eine 34-jährige Frau bei einem Ladendiebstahl. Sie hielt sich gegen 16 Uhr, gemeinsam mit ihrem neunjährigen Sohn, in der Spielwarenabteilung auf. Zusammen mit dem Kind nahm sie mehrere Verpackungen aus der Auslage, öffnete diese und verstaute die Ware in einer ihrer Jackentaschen. Anschließend begab sich die Frau mit dem neunjährigen Jungen zur Kasse, zahlte dort für ihren weiteren Einkauf, aber holte das Spielzeug nicht aus ihrer Jackentasche hervor. Der Detektiv bat die Frau in sein Büro. Bei ihr fand er Diebesgut im Wert von etwa 52 Euro. Die Kripo ermittelt nun wegen des Ladendiebstahls. (sen)

