Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen Paketzusteller und Bewohner

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Heinitzstraße kam es am Donnerstag (08.01.2026) zu einem Streit zwischen einem 45-jährigen Paketzusteller und einem 35-jährigen Anwohner. Der 45-Jährige beabsichtigte, um etwa 11.30 Uhr ein Paket an einen Bewohner des besagten Hauses auszustellen. Da dieser jedoch nicht zugegen war, klingelte er bei einer anderen Partei, die schließlich die Tür öffnete. Er fragte die dortige Bewohnerin, ob sie das Paket entgegennehmen könne, woraufhin weitere Verwandte im Flur erschienen und den Mann beleidigten. Ein 35-Jähriger ging den Paketzusteller körperlich an und bedrohte ihn. Der Paketzusteller erstattete Anzeige. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell