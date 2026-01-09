Polizei Hagen

POL-HA: 19-Jähriger greift Krankenpfleger in Notaufnahme eines Hagener Krankenhauses an

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Donnerstagabend (08.01.2026) griff ein 19-jähriger Mann einen Krankenpfleger in der zentralen Notaufnahme des Agaplesion Klinikums Hagen an. Gegen 21.00 Uhr hielt sich der 19-Jährige gemeinsam mit einer 17-Jährigen in einem Durchgang der Notaufnahme auf und traf dort auf den Krankenpfleger. Dieser hatte erkannt, dass die 17-Jährige einen Arztbrief in den Händen hielt und sie auf dieses Dokument angesprochen. Noch bevor die Jugendliche ihm den Brief übergeben konnte, griff der 19-Jährige den Pfleger an und schleuderte ihn gegen eine Glasscheibe. Nach dem Angriff flüchteten die beiden Personen in Richtung der Buscheystraße. Der Krankenpfleger wurde durch den Angriff leicht verletzt. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten weder den 19-Jährigen noch die 17-Jährige antreffen. Anschließende Recherchen führten zur Identifizierung der Personen. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

