Polizei Hagen

POL-HA: Durchgezogene Linie beim Abbiegen ignoriert - Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Hagen-Haspe (ots)

Eine 36-jährige Autofahrerin beabsichtigte am Mittwochnachmittag (07.01.2026) auf ein Grundstück an der Haenelstraße abzubiegen und ignorierte hierbei eine durchgezogene Linie. Sie kollidierte mit dem Gegenverkehr und erlitt leichte Verletzungen.

Die Frau fuhr um etwa 17.40 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der Haenelstraße in Richtung Voerder Straße und beabsichtigte, auf Höhe der Hausnummer 10 nach links abzubiegen, um auf einen Parkplatz eines Geschäfts zu gelangen. Dabei fuhr sie verbotswidrig über eine durchgezogene Linie zwischen den Fahrstreifen. Laut eigener Aussage übersah sie einen entgegenkommenden Ford Grand C-Max, der daraufhin mit der rechten Seite des Seat kollidierte. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt und im weiteren Verlauf in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Nach Schätzungen der eingesetzten Beamten beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 13.000 Euro. Nach der Unfallaufnahme musste der Seat Ibiza abgeschleppt werden. (rst)

