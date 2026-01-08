POL-HA: Mann randaliert vor Polizeiwache und leistet Widerstand

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hagen-Mitte (ots)

Ein 23-jähriger Mann randalierte am Mittwochnachmittag (07.01.2026) vor der Polizeiwache Innenstadt und leistete anschließend Widerstand. Gegen 15.10 Uhr klingelte der Mann an der Wache in der Bahnhofstraße und forderte die Herausgabe eines Ausweises. Nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass dieses Dokument nicht auf der Wache hinterlegt war, schlug der 23-Jährige mehrfach gegen die Kamera der Gegensprechanlage und wurde auch verbal aggressiv. Bereits in den vergangenen Tagen kam es zu ähnlichen Situationen, in denen der Mann den Wachbetrieb massiv gestört hatte und zwei Mal in Gewahrsam genommen werden musste. Als Beamte am Mittwochnachmittag zu dem Randalierer vor die Wache gingen, wollte dieser eine Tasche öffnen, die er an seinem Oberkörper trug. Er reagierte nicht auf Ansprache der Polizisten, weshalb diese dann die Arme des Mannes ergriffen, um zu verhindern, dass er eine Waffe oder einen an deren gefährlichen Gegenstand aus seiner Tasche hervorholen konnte. Gegen diese Maßnahme leistete er Widerstand und versuchte immer wieder, sich aus den Griffen der Beamten zu lösen. Ihm wurden Handschellen angelegt und die Polizisten nahmen den 23-Jährigen in Gewahrsam. Alle Einsatzkräfte blieben unverletzt. Gegen den Randalierer wird nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (sen)

