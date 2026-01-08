Polizei Hagen

POL-HA: 3. Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen nach Tötungsdelikt in Wehringhausen - Spezialeinsatzkräfte durchsuchen zwei Objekte

Hagen/Dortmund/Heiligenhaus (ots)

Bereits am 6. Mai 2025 kam es in Wehringhausen zu einem Tötungsdelikt. Dabei verletzten mehrere Männer einen 26-Jährigen in der Buscheystraße mit Hieb- und Stichwaffen sowie durch Schläge so schwer, dass er kurze Zeit später in einem nahegelegenen Krankenhaus verstarb. Sieben Tatverdächtige konnten im Rahmen intensiver Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft und Polizei identifiziert und festgenommen werden. Die Polizei Hagen berichtete in drei Pressemeldungen zu dem Vorfall und den Entwicklungen:

Am Donnerstag (08.01.2026) kam es unter Führung der Polizei Hagen zu einer geplanten Durchsuchung von zwei Wohnungen und einem Lokal in Dortmund und Heiligenhaus. Hintergrund des Einsatzes, der unter anderem durch Spezialeinsatzkräfte ausgeführt wurde, waren weitergehende Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aus dem Jahr 2025. Dabei geriet ein 31-Jähriger in den Verdacht, mittelbar an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Vor Ort konnte der 31-Jährige angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalbeamten beschlagnahmten einen fünfstelligen Bargeldbetrag und mehrere IT-Gegenstände. Die Ermittlungen dauern an. (hir)

