Polizei Hagen

POL-HA: Firmenfahrzeug aufgebrochen - Werkzeug und Maschinen gestohlen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 56-Jähriger erschien am Donnerstag (08.01.2026) auf der Polizeiwache Hohenlimburg und erstattete Anzeige. Er hatte am Vortag, gegen 17 Uhr, sein Firmenfahrzeug in der Straße Im Kirchenberg abgestellt und verschlossen. Als er am nächsten Morgen losfahren wollte, bemerkte er zunächst, dass das Fahrzeug eine nicht geschlossene Tür anzeigte. Er schloss jede Tür erneut und fuhr zur Arbeit. Als er das Werkzeug dort aus der Ladefläche nehmen wollte, musste er feststellen, dass es fehlte. Unbekannte hatten, wie sich wenig später herausstellte, ein Schloss der Seitentür aufgestochen und zwei Werkzeugkoffer, sowie einen Akkuschrauber und einen Bohrhammer gestohlen. Zeugenhinweise zu den Autoknackern nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

