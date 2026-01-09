PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Firmenfahrzeug aufgebrochen - Werkzeug und Maschinen gestohlen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 56-Jähriger erschien am Donnerstag (08.01.2026) auf der Polizeiwache Hohenlimburg und erstattete Anzeige. Er hatte am Vortag, gegen 17 Uhr, sein Firmenfahrzeug in der Straße Im Kirchenberg abgestellt und verschlossen. Als er am nächsten Morgen losfahren wollte, bemerkte er zunächst, dass das Fahrzeug eine nicht geschlossene Tür anzeigte. Er schloss jede Tür erneut und fuhr zur Arbeit. Als er das Werkzeug dort aus der Ladefläche nehmen wollte, musste er feststellen, dass es fehlte. Unbekannte hatten, wie sich wenig später herausstellte, ein Schloss der Seitentür aufgestochen und zwei Werkzeugkoffer, sowie einen Akkuschrauber und einen Bohrhammer gestohlen. Zeugenhinweise zu den Autoknackern nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 10:02

    POL-HA: Frau stiehlt im Beisein ihres Sohnes Spielzeug aus Supermarkt

    Hagen (ots) - Der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Freiligrathstraße beobachtete am Donnerstagnachmittag (08.01.2026) eine 34-jährige Frau bei einem Ladendiebstahl. Sie hielt sich gegen 16 Uhr, gemeinsam mit ihrem neunjährigen Sohn, in der Spielwarenabteilung auf. Zusammen mit dem Kind nahm sie mehrere Verpackungen aus der Auslage, öffnete diese und ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:08

    POL-HA: Streit zwischen Paketzusteller und Bewohner

    Hagen-Hochschulviertel (ots) - In einem Mehrfamilienhaus an der Heinitzstraße kam es am Donnerstag (08.01.2026) zu einem Streit zwischen einem 45-jährigen Paketzusteller und einem 35-jährigen Anwohner. Der 45-Jährige beabsichtigte, um etwa 11.30 Uhr ein Paket an einen Bewohner des besagten Hauses auszustellen. Da dieser jedoch nicht zugegen war, klingelte er bei einer anderen Partei, die schließlich die Tür ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 08:18

    POL-HA: 19-Jähriger greift Krankenpfleger in Notaufnahme eines Hagener Krankenhauses an

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Am Donnerstagabend (08.01.2026) griff ein 19-jähriger Mann einen Krankenpfleger in der zentralen Notaufnahme des Agaplesion Klinikums Hagen an. Gegen 21.00 Uhr hielt sich der 19-Jährige gemeinsam mit einer 17-Jährigen in einem Durchgang der Notaufnahme auf und traf dort auf den Krankenpfleger. Dieser hatte erkannt, dass die 17-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren