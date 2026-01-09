Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall - 78-jähriger Mann verliert Kontrolle über Auto

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Freitagnachmittag (09.01.2026) verlor in Hohenlimburg ein 78-jähriger Mann die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem geparkten PKW. Der 78-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr die Iserlohner Straße bergab in Richtung der Esserstraße. Ersten Ermittlungen zufolge lag bei ihm ein medizinischer Notfall vor, weshalb er auf Höhe des Zentrums für Seelische Gesundheit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Am Fahrbahnrand kollidierte der PKW des 78-Jährigen mit einem geparkten Auto, in dem zu diesem Zeitpunkt ein 58-jähriger Mann und dessen fünfjähriger Sohn saßen. Der 78-Jährige wurde reanimationspflichtig und vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Die 74-jährige Beifahrerin sowie der 58-jährige Mann und dessen Sohn wurden leicht verletzt. Auch sie wurden in Hagener Krankenhäusern behandelt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete vor Ort. Zur Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde ein VU-Team des Polizeipräsidiums Dortmund hinzugerufen. Das Verkehrskommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen noch an der Unfallstelle. Die Sperrung der Iserlohner Straße dauert an. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell