Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei in Hagener Innenstadt

Hagen (ots)

Auf offener Straße, am Märkischen Ring, ist in der vergangenen Nacht, gegen 01:29 Uhr, eine Schlägerei gemeldet worden. Mehrere Zeugen berichteten von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Bei Eintreffen der Polizei waren bereits mehrere Personen in Taxen gestiegen oder hatten sich zu Fuß von der Tatörtlichkeit entfernt. Sowohl das Taxi als auch einige Personen konnten durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich letztlich heraus, dass ca. 15 Personen lediglich zufällig am Tatort waren und auf ihre Mitfahrgelegenheit gewartet haben und die Schlägerei zwischen drei Personen stattgefunden hat. Bei der Schlägerei wurde eine Person leicht verletzt. Personalien wurden festgestellt und eine Strafanzeige wurde gefertigt.(Th.St)

