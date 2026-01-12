POL-HA: Fortschreibung zum Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall - 78-jähriger Mann im Krankenhaus verstorben
Hagen-Hohenlimburg (ots)
Wie bereits berichtet, verlor ein 78-jähriger Mann am Freitagnachmittag (09.01.2026) in Hohenlimburg die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem geparkten PKW. (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6193471) Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein medizinischer Notfall bei dem 78-Jährigen unfallursächlich. Der Mann wurde noch an der Unfallstelle reanimationspflichtig und verstarb trotz sofort eingeleiteter medizinischer Versorgung am Nachmittag in einem Hagener Krankenhaus. (sen)
