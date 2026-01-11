Polizei Hagen

POL-HA: Fahrt unter Drogeneinfluss

Hagen (ots)

Auf der Autobahn A1 fiel einem 22jährigem Fahrzeugführer um 15:30 Uhr ein Auto (Mercedes Sprinter) auf, welches sich in deutlichen Schlangenlinien fahrend in Fahrtrichtung Bremen fortbewegte. Teilweise wurde der Kastenwagen von seinem Fahrer über den Standstreifen gelenkt.

Nachdem der Sprinter die Autobahn verlassen hatte, konnte das Fahrzeug in Hagen-Wehringhausen angetroffen und kontrolliert werden.

Bei der Überprüfung des 50jährigen Fahrers ergab sich aufgrund verschiedener Anzeichen der Verdacht, dass dieser unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht auf den Konsum von Amphetaminen.

Im Anschluss wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige geschrieben. Den Mann erwarten ein Bußgeld von mind. 500 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister (Flensburg) und 1 Monat Fahrverbot.(tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell