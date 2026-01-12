Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger wird von Auto angefahren und leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Am Freitag (09.01.) übersah ein Autofahrer an der Kreuzung Bergischer Ring/Bergstraße einen Fußgänger. Gegen 19.50 Uhr wollte ein 23-Jähriger mit seinem Alfa Romeo von der Bergstraße aus kommend auf den Bergischen Ring, in Fahrtrichtung des Krankenhauses, abbiegen. Der Hagener gab bei der Unfallaufnahme an, von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet worden zu sein. Er habe deshalb den 28-Jährigen nicht gesehen, der an einer Fußgängerampel über die Kreuzung ging. Durch den Zusammenstoß rutschte der Fußgänger über den Asphalt und verletzte sich leicht. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. (arn)

