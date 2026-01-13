Polizei Hagen

POL-HA: Bedrohung eines E-Scooter-Fahrers durch unbekannten VW-Fahrer mit Eisenstange - wer kann Hinweise geben?

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein 32-Jähriger mit seinem E-Scooter am Montagabend (12.01.2026) in der Innenstadt beinahe von einem VW Tiguan angefahren wurde, bedrohte ihn der Autofahrer mit einer Brechstange und verfolgte ihn. Der Täter ist bislang unbekannt, daher bittet die Polizei um Hinweise.

Der 32-Jährige schob seinen E-Scooter entlang der Elberfelder Straße in Richtung Theater und beabsichtigte etwa gegen 22 Uhr, die Grabenstraße zu überqueren. Als er auf die Straße trat, näherte sich zügig ein Auto und hielt vor dem 32-Jährigen an. Der Fahrer des VW Tiguan beleidigte den Mann und stieg laut Angaben des 32-Jährigen mit einer Eisenstange aus dem Auto aus. Der Autofahrer verfolgte den Mann, der auf seiner Flucht den E-Scooter auf Höhe eines Kiosks abstellte und in Richtung Theater davonrannte. Der Täter ließ von ihm ab, kehrte um und schlug mit der Stange auf den E-Scooter ein, der dadurch beschädigt wurde. Anschließend setzte der Unbekannte sich wieder in sein Auto, in dem sich ein weiterer Insasse befand, und fuhr in Richtung Bahnhof davon. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei nach dem VW Tiguan mit Hagener Städtekennung verlief ohne Erfolg.

Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, zwischen 45 und 50 Jahre alt, dicke Statur, Bart, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer Jeans und einer schwarzen Jacke.

Bei dem Beifahrer handelt es sich um einen Mann mit einer schmalen Statur, der mit einer hellen Jeans und einem dunklen Pullover bekleidet war.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identifizierung der Personen und fragt: Wer kann Angaben zu den gesuchten Männern machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen von einem weißen VW Tiguan mit Hagener Kennzeichen gemacht? Unter der Rufnummer 02331 986 2066 nimmt die Polizei zu jeder Zeit Hinweise entgegen. (rst)

