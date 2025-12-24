Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: LKW-Brand auf der A2 bei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Morgen gegen 6:18 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr Gelsenkirchen ein. Gemeldet wurde ein brennender Lastkraftwagen auf der Bundesautobahn A2 in Fahrtrichtung Hannover, Höhe Kilometer 456.

Unverzüglich wurden mehrere Einheiten der Feuerwehr alarmiert, darunter auch ein spezieller Abrollbehälter Wasser zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der LKW bereits in Vollbrand. Sofort wurde die Brandbekämpfung mit mehreren Strahlrohren eingeleitet. Im weiteren Verlauf kam zusätzlich Schaum zum Einsatz, um die Flammen wirksam zu ersticken.

Der LKW war mit Aufbackbrötchen beladen und brannte vollständig aus. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A2 in Fahrtrichtung Hannover vollständig gesperrt werden.

Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen