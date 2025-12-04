Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Verkehrsunfall mit Todesfolge

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochmorgen, 03.12.2025, kam es im Kreuzungsbereich Grothusstraße/Verbindungsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mannschaftstransportwagen der Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung, dass mehrere Personen verletzt waren und eine davon in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war. Insgesamt waren vier Personen verletzt.

Die Feuerwehr leitete umgehend die technische Rettung ein und befreite die eingeklemmte Person mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug. Parallel dazu wurden die weiteren verletzten Personen durch den Rettungsdienst erstversorgt und medizinisch betreut.

Alle verletzten Personen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die im PKW eingeklemmte Person erlag später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Die Einsatzstelle wurde mit einem erweiterten Kräfteansatz der Feuer- und Rettungswachen Buer und Heßler sowie durch mehrere Rettungs- und Notarzteinsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes, einschließlich Unterstützung durch einen Notarzt aus Essen, bewältigt. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte vor Ort.

Für die Dauer des Einsatzes war der betroffene Bereich vollständig gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell